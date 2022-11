Ischia, 8 morti e 4 dispersi: ultima vittima un 15enne

Bufera sulle parole del ministro Pichetto: “In galera chi concede abusi”

Di: Redazione Sardegna Live

È un 15enne l'ottava vittima della frana di Ischia. Si continua a scavare incessantemente giorno e notte nel fango a Casamicciola alla ricerca dei 4 dispersi.

Polemica per l'inascoltato sos dell'ex sindaco 4 giorni prima del disastro e bufera sulle parole del ministro Pichetto: “Basterebbe mettere in galera chi concede abusi”.

Oggi allerta arancione per il maltempo in Sicilia; gialla in Calabria.

Intanto un autista della Croce rossa e il paziente trasportato sono morti quando l'ambulanza sulla quale viaggiavano è stata centrata dal rimorchio di un tir ribaltatosi nell'Anconetano.