Covid. Salgono a sei le Regioni a rischio alto

Per tredici è moderato, solo due con allerta bassa

Di: Redazione Sardegna Live

Questa settimana sei Regioni sono classificate a rischio alto per molteplici allerte: Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia e Veneto. La scorsa settimana solo una Regione, la Liguria, era classificata a rischio alto. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sul Covid-19. Tredici Regioni sono invece classificate a rischio moderato (contro le 12 della scorsa settimana) e due classificate a rischio basso (contro le 8 di sette giorni fa).

Intanto in Sardegna nelle ultime 24 ore non si è registrato nessun decesso. I nuovi casi, invece, sono stati 505 (36 in meno rispetto al precedente report), di cui 438 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.711 tamponi con un tasso di positività del 18,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano 3, mentre quelli in area medica sono 92 (-4). I casi di isolamento domiciliare scendono a 6.476 (- 284).