Lutto per Selvaggia Lucarelli: morta per Covid la madre Nadia

La donna era malata di Alzheimer dal 2018

Di: Redazione Sardegna Live

E' morta a 79 anni, causa Covid, la madre di Selvaggia Lucarelli. Ne dà notizia la stessa giornalista, che sui social ha condiviso la foto della donna, accompagnata da un ricordo personale.

"Era una donna generosa e altruista, sempre in pena per il mondo. So che avrebbe barattato il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita che ricomincia a germogliare", scrive la Lucarelli.

Nadia, così si chiamava, soffriva di Alzheimer dal 2018. L'8 novembre, dopo aver contratto il virus è stata ricoverata in ospedale a Sesto San Giovanni. Oggi la donna si è spenta.