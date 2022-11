La Polizia contro il neuroblastoma: “Dono ricerca. RiDono la vita”

Per sostenere l’iniziativa a favore dei bambini affetti da questa malattia, l’Associazione mette a disposizione sul proprio sito dei doni che possono essere acquistati contribuendo così a finanziare il progetto

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia di Stato rinnova anche quest’anno la sua vicinanza all’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma con il patrocinio alla campagna “Dono ricerca. Ridono la vita” per la raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica.

Una campagna promossa dall’Associazione per sostenere progetti finalizzati a individuare percorsi terapeutici più efficaci e personalizzati per contrastare sempre meglio questo tumore; si tratta di una malattia che generalmente colpisce in età prescolare, è la prima causa di morte per malattia in età prescolare ed è il terzo tumore pediatrico per frequenza, dopo le leucemie e i tumori cerebrali.

Un modo per aderire all’iniziativa è quello di scegliere i doni di Natale suggeriti sul sito dell’associazione, www.neuroblastoma.org. I doni si possono richiedere attraverso il sito, alla sezione ANB Store, oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica natale@neuroblastoma.org o telefonando ai numeri 010-9868319 – 010-9868320.

L’Associazione è nata il 23 luglio del 1993 dalla volontà di madri e padri che hanno vissuto l’esperienza della malattia dei propri figli, ma anche su impulso di oncologi frustrati dagli scarsi successi terapeutici ottenibili in quegli anni.

Ancora oggi è centrale l’impegno di genitori e di volontari attivi in diverse parti d’Italia a cui si sono aggiunte nel tempo anche diverse realtà istituzionali e molte altre persone desiderose di fare la propria parte per sostenere la ricerca.

L’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma ha inoltre il marchio “Donare con fiducia” conferito dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) secondo percorsi di verifica attestanti trasparenza, efficacia e correttezza delle attività.