Feeling tra Salvini e Elon Musk: "Incontriamoci"

Musk: "Non vedo l'ora di incontrare Salvini"

Di: Redazione Sardegna Live

Il feeling tra Matteo Salvini e Elon Musk viaggia su Twitter. Il leader della Lega e ministro per le Infrastrutture nelle scorse ore aveva auspicato un impegno in Italia da parte del ceo di Tesla e neo-proprietario di Twitter. Lo stesso Musk rusponde: "Gentile da parte sua, non vedo l'ora di incontrarlo".

Nella notte Salvini ha retwittato il post dell'imprenditore rispondendo che "sarebbe un piacere e un onore". "Per voi le porte del mio ministero sono sempre aperte".

In un convegno tenutosi a Roma alcuni giorni fa, il vicepremier italiano aveva definito Musk "uno dei principali geni innovativi: mi piacerebbe che potesse lavorare di più con l'Italia e in Italia visto che come Mit mi piacerà creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri che diventi un punto di riferimento per l'innovazione". Salvini aveva poi invitato Musk a investire nel nostro Paese. "So che ha qualche problema sullo sbarco in Germania, noi spalanchiamo le porte".