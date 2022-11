È morta nonna Rosetta di "Casa Surace", aveva 89 anni

Era la vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri del gruppo di videomaker che l’ha resa celebre

Di: Redazione Sardegna Live

È morta nonna Rosetta di "Casa Surace", all'anagrafe Rosetta Rinaldi.

Ormai famosissima per la sua partecipazione ai video e ai simpatici sketch del gruppo di videomaker, nato del 2015 da un gruppo di amici, la nonnina più famosa d’Italia aveva 89 anni ed era la vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri.

Non sono ancora note le cause del decesso. A dare l’annuncio un post sul profilo Instagram del gruppo: "Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica..", si legge nel commovente messaggio, accompagnato da una foto di Rosetta sorridente con uno zoccolo in mano.

"E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla. Addio nonna Rosetta" dice la parte finale del post che ha ricevuto oltre 91 mila like in qualche minuto.