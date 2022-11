Torino, 15enne insultata e presa a calci da 3 sue compagne di scuola

Le hanno anche strappato le unghie. Avviata un'indagine per bullismo dalla Procura dei minori

Di: Alessandra Leo, immagine simbolo

L e hanno prima tirato un pallone in faccia per poi insultarla, prenderla a calci e strapparle le unghie finte, danneggiandole anche quelle vere. Una 15enne di origini marocchine è stata aggredita a Pinerolo, in provincia di Torino, da tre compagne di scuola, mentre si recava a prendere il bus per tornare a casa.

La P rocura dei minori, come riporta Tg Com 24, ha avviat o un'indagine per bullismo in merito al l 'aggressione che risale al 26 ottobre. Secondo quanto riporta la Repubblica Torino , che cita il testo della denuncia, una delle compagne ha affermato di aver pensato che la 15enne stesse parlando male di lei con un connazionale.

Quando la vittima si è rialzata e allontanata, la ragazza che l'ha aggredita e le altre due l'hanno rincorsa, colpita nuovamente e insultata, per poi continuare le vessazioni su Instagram: "Sfigata, io continuo appena ci sei a scuola".

La vittima, subito dopo l’aggressione, è andata al pronto soccorso per farsi medicare e ha poi sporto denuncia assieme ai genitori presso la stazione dei carabinieri di Pinerolo. Il giorno dopo è anche andata in presidenza a raccontare quanto accaduto.

Come riporta La Stampa, la vicenda è stata filmata da un'altra ragazza, che poi ha fatto vedere il video, ora fra gli atti d’indagine, a due professori.

Nei giorni seguenti, la 15enne ha subito altri episodi di violenza da parte delle stesse ragazze. Il 3 novembre, durante la ricreazione, in corridoio, una di loro le ha detto: "Con me non la passi liscia". Il 9, invece, all'uscita di scuola, le hanno sbarrato la strada impedendole di tornare a casa.