Conte difende la Meloni: “Su vicenda della figlia sto dalla sua parte”

Il leader 5 Stelle: “Paese troppo indietro su questi temi”

Di: Redazione Sardegna Live

"In Italia ci si lamenta se ci sono poche donne in politica, nei ruoli apicali, se ci si trova a scegliere fra lavoro e famiglia. Poi però si apre un dibattito senza senso sul fatto che Giorgia Meloni abbia portato sua figlia al vertice G20 di Bali". Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, in un post Facebook dopo le polemiche sollevatesi in queste ore.

"Contesto alla premier le scelte su politica estera, carobollette, favori agli evasori fiscali e tagli del sostegno agli ultimi. Però su questo episodio sto dalla sua parte, senza se e senza ma" aggiunte Conte. "Grazie all’iniziativa del M5S, abbiamo ottenuto che le parlamentari possano finalmente allattare i propri figli in Aula. Un messaggio forte per un Paese che su questi temi, evidentemente, è ancora troppo indietro", conclude.