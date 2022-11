Giorgia Meloni e la figlia a Bali. “Ho il diritto di fare la madre come ritengo”

La presidente del Consiglio ha scritto un post su Fb

Di: Stefano Soro

“Mentre torno a casa dalla due giorni di lavoro incessante per rappresentare al meglio l'Italia al G20 di Bali, mi imbatto in un incredibile dibattito sul fatto che sia stato giusto o meno portare mia figlia con me mentre andavo via per quattro giorni”. Così in un post su Fb la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato la sua scelta di portare con sé a Bali la figlia Ginevra, in occasione del G20.

“La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è. Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare Ginevra di una madre. Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza” ha concluso la Meloni.