Alice Manfrini, morta a 24 anni la tiktoker che raccontava la sua malattia sul web

“Non ci sono fiori senza pioggia” era il motto della giovane, strappata alla vita dal sarcoma di Ewing

Di: Alessandra Leo

Aveva solo 24 anni Alice Manfrini, giovane bolognese morta pochi giorni fa a causa di un tumore alle ossa, il sarcoma di Ewing, diagnosticato a febbraio 2021.

Da allora, Alice raccontava sul web, attraverso i social, in particolare Tik Tok, la sua malattia e la sua vita che nonostante tutto andava avanti tra chemio, radioterapie, gli studi che ha proseguito con un master dopo la laurea in Economia, il suo gatto e la storia d'amore con il fidanzato.

“Non ci sono fiori senza pioggia” aveva scritto nella sua bio, frase che lascia intendere il coraggio, l’ottimismo, l’amore per la vita che contraddistinguevano Alice.

Sempre felice e sorridente, nonostante negli ultimi video spiegasse l’aggravarsi della malattia, partita da un ginocchio e poi diffusasi in altre parti del corpo, come le vertebre, la giovane dava forza e coraggio a chi stava affrontando, come lei, una grave patologia.

“Io continuo a studiare, a fare passeggiate, a prenotare viaggi” aveva detto in uno dei suoi ultimi video.

Purtroppo, poi, un finale che nessuno dei suoi follower si aspettava e che nessuno al mondo avrebbe voluto: Alice si è spenta per sempre, lasciando un grande dispiacere e un senso di sconfitta in chiunque la seguiva.

Infiniti i messaggi di cordoglio e video per commemorarla: alcuni proprio di pazienti oncologici con cui la ragazza aveva condiviso la stanza o anche una semplice chiacchierata.