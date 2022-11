Bologna. Al concerto dei Negramaro, Giuliano canta con la bandiera dei Quattro Mori. Il video

Il cantante, riconosciuta la bandiera sarda ha esclamato: “Vedo i Quattro Mori, la Sardegna è qui!”

Di: Ilaria Cardia

Sono ripresi i concerti per la band salentina che è al suo primo tour dopo la pandemia. Un tour che profuma di rinascita, non solo per lo stop imposto dalle norme per il contenimento del Corona Virus, ma anche per il problema di salute dello storico chitarrista Lele Spedicato che, dopo esser stato colpito da una emorragia cerebrale, è stato costretto a una lunga riabilitazione. Il gruppo ha deciso di attendere la ripresa del collega per organizzare un lunghissimo tour in giro per l’Italia.

Ieri, durante una delle tappe sold-out a Bologna, tre fans sarde hanno con orgoglio sventolato la bandiera della Sardegna durante il concerto. Il cantante dopo aver notato la bandiera ha esclamato: “Vedo i Quattro Mori, la Sardegna è qui!”.

Le ragazze emozionate si sono successivamente avvicinate sotto il palco e durante le note di “Mentre tutto scorre”, brano che ha reso celebre il gruppo a livello nazionale, Giuliano Sangiorgi si è sporto per prendere la loro bandiera per poi metterla nell’asta del microfono.

Le fans raccontano “Per noi è un rito portare la bandiera sarda ai concerti. È stata una grandissima emozione sentir nominare la nostra terra e veder mostrare la nostra bandiera a tutto il pubblico presente”

Dopo il concerto di Bologna, i Negramaro sono attesi a Roma, dove saranno ben tre i concerti, tutti sold-out. Terminato il tour in Italia, sono in programma anche alcune date internazionali ad Amsterdam, Francoforte, Lugano ed Esch-sur-Alzette. E chissà, se anche in quelle date, vedremo altre bandiere dei Quattro Mori sventolare. 

IL VIDEO