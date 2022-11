La Francia respinge in Italia una decina di migranti

Germania: "Noi e Francia accogliamo più di tutti"

Di: Redazione Sardegna Live

"L'Italia fa tanto in termini di migrazione ma non è da sola". Lo ha scritto su Twitter l'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling, intervenendo in merito alla polemica nata dopo che il Governo Meloni ha chiesto all'Europa una maggiore attenzione sulla distribuzione dei migranti in arrivo in Italiua.

Sono "154.385 i richiedenti asilo in Germania nel periodo gennaio-settembre 2022 - prosegue Elbling riportando dati Eurostat -, 110.055 in Francia, 48.935 in Italia. Sono rispettivamente lo 0,186% della popolazione tedesca, lo 0,163% della popolazione francese e lo 0,083% della popolazione italiana".

La Francia, nel frattempo, ha respinto in Italia una decina di migranti intercettati a Ventimiglia. "A metà giornata una decina di migranti, a cui è stata notificata la mancata ammissione, hanno riattraversato il confine a piedi, diretti in Italia" mentre un 14enne della Guinea è stato fatto scendere da un treno nella stazione di Mentone Garavan, la prima dopo Ventimiglia, "dove ogni convoglio viene perquisito 24 ore al giorno, 7 giorni su 7". Lo ha riferito la Direzione Generale della Polizia Nazionale francese (Dgpn) dopo il rafforzamento dei controlli al confine franco-italiano.

I controlli riguardano "stazioni, assi secondari in particolare vicino Mentone, le Alpi Marittime e le autostrade (soprattutto l'A8)".