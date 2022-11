Roberto Saviano: “L’emergenza non sono i migranti, ma il razzismo e i diritti umani”

“Linea del governo sugli sbarchi inaccettabile”

Di: Alessandra Leo, foto Adnkronos

“L'emergenza migranti non è un'emergenza invasione, ma un'emergenza razzismo, un'emergenza diritti umani. Chi parla di emergenza invasione o ha problemi a leggere i numeri oppure fa propaganda anti immigrato in maniera del tutto strumentale. E comunque danneggia il Paese anche economicamente”.

Sono le parole di Roberto Saviano in un’intervista a La Stampa, del giornalista Andrea Malaguti, riguardo la questione migranti, riesplosa recentemente in Italia.

Alla domanda se Saviano abbia un pregiudizio contro il nuovo governo, lo scrittore ha risposto: “Se ci concentriamo sulle vere emergenze, ovvero razzismo e diritti umani, ci accorgiamo che le contraddizioni e i distinguo riguardano quasi tutti i partiti. La destra però ha la ferocia che solo la spensieratezza degli ignoranti può concepire”.

Mentre, per quanto riguarda la sinistra, Saviano ha affermato che “tace. Il centro-sinistra ha il piglio dell'amministratore del potere e rifugge ogni questione che considera divisiva, perdendo consenso, elettori e faccia”.

In merito al Movimento 5 Stelle, l’intervistato ha affermato che “scansa ogni questione internazionale (eccezione fatta per la guerra in Ucraina) quindi sull'immigrazione ha poco da dire. E, considerata l'esperienza del Conte I, forse non è un male: meglio il silenzio di definizioni come taxi del mare”.

“Le Ong salvano un decimo degli immigrati che via mare raggiungono le coste italiane. Il fatto è che Salvini è una persona intellettualmente basica: i migranti stranieri portati in salvo da navi straniere, ergo stranieri al quadrato e raddoppio del consenso.

Poi questa "basicità" genera morte e disperazione, oltre a gettare vergogna sul nostro” ha detto Saviano a La Stampa.