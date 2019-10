Torna il caldo estivo con l'anticiclone africano

Cosa succederà nel fine settimana

Di: Redazione

Il mese di ottobre continua a regalare giornate di sole e di mare per chi può goderselo anche in questo periodo.

Il meteo.it comunica che le temperature nel fine settimana sono destinate addirittura ad aumentare.

Nel corso del weekend, fa sapere il meteorologo De Rosa, “i termometri cominceranno una risalita, per effetto di venti caldi di Scirocco richiamati da una depressione sulla Penisola iberica. Nel contempo, registreremo anche un aumento della pressione al Centro-Sud. Questo quadro generale porterà dunque a un rialzo termico con valori massimi che potranno raggiungere anche picchi di 32°C nelle zone interne della Sardegna. Ma il caldo fuori stagione non risparmierà nemmeno il resto del Sud e del Centro: avremo punte di 26/27°C come a Bari, Napoli, Roma e Firenze, ma picchi fino a 30°C sulle estreme regioni meridionali. Temperature in aumento anche al Nordest dove i termometri saliranno fino a 24/25°C, specie in Emilia. Valori inferiori invece al Nord-Ovest a causa di un tipo di tempo a tratti perturbato”.

Anche per l’inizio della prossima settimana dovremo aspettarci un “quadro climatico non sembra destinato a subire grossi scossoni, anzi, tra martedì e mercoledì le temperature sono destinate ad aumentare anche sul Nord-Ovest, grazie ad un'espansione dell'alta pressione su tutto il Paese”.