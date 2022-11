Professore sferra pugno a studente che lo ha deriso. La madre: “Mio figlio ha sbagliato”

Il docente è stato sospeso. Sull’accaduto dovrà far luce la Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Ha sferrato un pugno a uno studente che lo derideva. Uno scatto di ira che è costata la sospensione a un professore di un istituto superiore di Pontedera. L'episodio, riportato da Il Tirreno, è stato anche ripreso in un video.

Le immagini, di 14 secondi, sono state girate in classe dagli altri studenti con uno smartphone e immortalano la situazione di indisciplina conclusasi con lo scatto d'ira del professore. Il docente si volta di scatto verso l'alunno alle sue spalle, mentre lo starebbe deridendo, e lo raggiunge con un pugno allo stomaco prima di alzarsi e affrontarlo con aria di sfida. A questo punto il video si interrompe.

Sull’accaduto è chiamata a fare luce la Polizia che ha ricevuto la denuncia da parte dei genitori del ragazzo mentre la dirigenza scolastica ha immediatamente sospeso il docente. Proprio la madre del giovane è intervenuta sull’episodio avvenuto nei giorni scorsi. Il gesto del docente – ha detto – è grave ma anche il ragazzo ha le sue responsabilità.

"Il docente ha sbagliato, questo è fuori di dubbio. Ma mio figlio non deve alzarsi durante la lezione e andare alla cattedra a fare lo scemo – ha detto la donna al Tirreno – L'ho punito cancellando il suo regalo di compleanno. Ora non merita alcun premio. Se fosse stato seduto al banco come i suoi compagni non sarebbe successo niente”.