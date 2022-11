Schillaci: "Ritorno dei medici no vax segno di pacificazione"

Il ministro della Salute: "Mi impegno ad adeguare gli stipendi del personale sanitario a quelli europei"

Di: Redazione Sardegna Live

"Abbiamo bisogno di guardare avanti, è un segno di pacificazione", lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci nell'edizione delle 20.00 del Tg5 in merito al via libera al ritorno al lavoro di medici e operatori sanitari non vaccinati.

La situazione della pandemia "sta migliorando e abbiamo bisogno di avere questi medici nel Sistema sanitario nazionale", spiega l'esponente dell'Esecutivo. La carenza dei medici "è un problema importante. Vanno gratificati meglio e hanno bisogno di avere uno stipendio adeguato al lavoro che fanno. Gli stipendi non sono in linea con quelli europei e mi impegno personalmente a trovare una soluzione a questo problema".

E sui vaccini: "Sono stati uno strumento indispensabile e rimangono da raccomandare alle persone fragili, agli anziani e alle persone più deboli". Schillaci ha anche garantito l'impegno ad una equità nelle cure.

"Tutti i cittadini - ha detto ancora Schillaci intervistato da Luciano Onder - devono poter usufruire delle stesse cure nelle regioni in cui abitano. Servono - ha concluso - più prestazioni su tutto il territorio nazionale".