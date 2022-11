Chiara Ferragni lancia Pink Christmas, il suo primo pandoro

Il dolce è già in vendita in alcuni supermercati. L’operazione ha anche uno scopo benefico

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l’uovo di Pasqua, Chiara Ferragni si lancia nel mercato natalizio con un pandoro realizzato in collaborazione con Balocco. Il dolce, 750g in totale, è stato battezzato #PinkChristmas.

Il prodotto è diventato virale su TikTok grazie ai video pubblicati da alcuni utenti che lo hanno acquistato e mostrato nel dettaglio. Oltre al pandoro la scatola contiene zucchero a velo rigorosamente rosa, e un cartoncino con uno stencil per disegnare il marchio della Ferragni a forma di occhio direttamente sul dolce.

Il prodotto è già in vendita in alcuni supermercati e sul sito di Balocco è stata caricata una pagina dedicata al pandoro della nota influencer. Il costo è di 8,99 euro. Così come per l’uovo di Pasqua, anche in questo caso il ricavato andrà in beneficenza e servirà a finanziare il percorso di ricerca promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino contro i tumori infantili.