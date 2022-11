Sgarbi nuovo sottosegretario alla Cultura. “Darò un ruolo a Morgan”

Di: Stefano Soro

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi è diventato sottosegretario alla Cultura nel Governo guidato da Giorgia Meloni. In un’intervista rilasciata a Repubblica fa sapere che ha intenzione di dare un ruolo a Morgan.

“Bisogna creare un dipartimento ad hoc per la musica, che deve essere affiancata all’arte, e lui avrà un ruolo – ha dichiarato il neo sottosegretario alla Cultura – Morgan è un uomo di grande intelligenza, è un uomo libero, non si nasconde dietro la retorica degli slogan fascista/antifascista”.

In un’altra intervista, rilasciata al Corriere della Sera, Sgarbi ha parlato della prima cosa che intende fare: “Restituire dignità alla Pietà Rondanini di Michelangelo che ha dei problemi di allestimento. L’hanno tolta dall’allestimento storico e l’hanno messa in una stanza anonima, volgarissima mancanza di rispetto per un capolavoro”.