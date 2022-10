Sorpresi a fare sesso al parco: 20mila euro di multa a una coppia di fidanzatini

Lei ha 16 anni e lui 20

Di: Redazione Sardegna Live

Atti osceni in luogo pubblico. Per questo una coppia di fidanzati è stata denunciata e multata per 20mila euro, 10mila a testa. Lei ha 16 anni e lui 20.

I due giovanissimi, in pieno giorno, poco prima delle 13, all'interno del parco di San Giorgio al Piano, comune della città metropolitana di Bologna, si sono lasciati andare in effusioni sino a un rapporto sessuale. Tutto, come riferisce Il Resto del Carlino, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell'area verde.

A sanzionarli è stata la polizia locale. La sanzione prevista per il reato di atti osceni in luogo pubblico può variare dai cinquemila ai trentamila euro, ma intanto le famiglie dei due giovani si sono rivolte a un legale per affrontare il procedimento amministrativo e sperare quantomeno in una sanzione ridotta, che potrebbe abbassarsi fino a 500 euro.