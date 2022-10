Il Governo reintegra il personale sanitario no vax

Federazione degli Ordini dei medici: "Il ragionamento fatto dal ministro della Salute Schillaci è di buon senso: circa 4mila i medici potranno tornare a lavorare"

Di: Redazione Sardegna Live

Importanti novità per quanto riguarda il personale sanitario soggetto a procedimenti di sospensione per inadempienza all'obbligo vaccinale e l'annullamento delle multe previste dal dl 44/21, in vista della scadenza al prossimo 31 dicembre delle disposizioni in vigore e della preoccupante carenza di personale medico e sanitario segnalata dai responsabili delle strutture sanitarie e territoriali.

Stando a quanto si legge nella nota del Ministero della Salute, è in via di definizione, infatti, un provvedimento che consentirà il reintegro in servizio del suddetto personale prima del termine di scadenza della sospensione.

Esprime soddisfazione Filippo Anelli, presidente di Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei medici. "Il ragionamento fatto dal ministro della Salute Orazio Schillaci è di buon senso e saggezza - spiega Anelli -. Sono circa 4mila i medici sospesi che potranno tornare a lavorare in ospedale o comunque a disposizione della direzione. Noi è da luglio che chiediamo un intervento perché il tempo dell'obbligo vaccinale anti-Covid per i sanitari è finito, vista la situazione epidemiologica e della stessa malattia, che è molto cambiata".