Crostaceo sul marciapiede tra le persone: fuga dal ristorante?

Non è chiaro perché quel crostaceo fosse lì, se fosse caduto durante la consegna del pesce a un ristorante della zona oppure se fosse scappato dall’acquario

Di: Redazione Sardegna Live - foto La Repubblica Bari

Una scena inusuale che ha suscitato curiosità tra i cittadini a Bari. Un crostaceo si muoveva e camminava indisturbato sul marciapiede nel centro del capoluogo pugliese. Chi ha assistito alla scena – raccontata dall’edizione di Bari de La Repubblica – ha ironizzato parlando di fuggifuggi per salvarsi la pelle.

Non è chiaro perché quel crostaceo fosse lì, se fosse caduto durante la consegna del pesce a un ristorante della zona oppure se fosse scappato dall’acquario. Come spiegato da una biologa intervistata dal giornalista locale de La Repubblica, potrebbe essersi trattato di un gambero d’acqua, che può anche camminare sulla terra ferma. Infatti, ha un po' d’acqua, come riserva, nelle branchie e quindi riesce a percorrere tratti asciutti.