Fiducia, la premier Meloni in Senato: “Ereditiamo Italia da chi ne denuncia condizioni”

“E' un bene che gli italiani sappiano qual è la condizione che affrontiamo oggi”

Di: Redazione Sardegna Live

"E’ stato un dibattito franco ma rispettoso e composto". Ha esordito così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella replica al Senato dopo la discussione sulla fiducia al Governo.

"Forse è un racconto più sincero di quanto è stato fatto in altri tempi in cui si sbandierava e si brindava per l'abolizione della povertà: è bene che gli italiani sappiano le condizioni che ereditiamo" ha aggiunto la premier. "Un dibattito franco, rispettoso e composto. Ha fatto emergere lo stato reale nel quale versa l'Italia. Dovremo fare una grande operazione di verità sull'Italia che ereditiamo da quelli che ne denunciano le condizioni. E' un bene che gli italiani sappiano qual è la condizione che affrontiamo oggi", ha aggiunto.