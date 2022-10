Addio al piccolo Ettore: il bimbo eroe di 4 anni sconfitto da un male incurabile

Nel giugno scorso aveva ricevuto la visita di SpiderMan, il supereroe che porta gioia e sorrisi ai bimbi ricoverati

Di: Alessandra Leo, foto Fanpage

Il piccolo Ettore Pandolfi, di soli 4 anni, si è spento dopo 2 anni in cui ha lottato contro il male incurabile che lo aveva colpito. Nel giugno scorso gli aveva fatto visita anche SpiderMan, il supereroe che porta un sorriso ai bimbi ricoverati.



Come riporta Fanpage in un articolo di Fabio Pellaco, il piccolo è venuto a mancare nel reparto di Oncoematologia degli Spedali Civili di Brescia e la notizia della sua morte si è rapidamente diffusa nella provincia tra gli abitanti di Rovato, il comune dove abitano i genitori, e Palazzolo sull'Oglio, città di origine del padre.



Ettore ha potuto però nella sua breve vita, gioire per la bellissima iniziativa di suo nonno Manuel, che ha deciso di invitare lo scorso giugno, all'interno del reparto dell'ospedale, uno dei supereroi più amati da Ettore: SpiderMan.

L'idea aveva reso felice non solo Ettore, ma tutti i piccoli pazienti ricoverati che si erano divertiti tantissimo e anche per i loro genitori era stata una gioia vederli sorridere in momenti così duri.



L'incontro era stato organizzato grazie all'aiuto dell'Associazione Bambino Emopatico (Abe) che da decenni è al fianco dei bambini, affetti da leucemia, tumori, immunodeficienze e patologie ematologiche croniche ricoverati al Civile di Brescia.



Ai piccoli pazienti era stata donata la maglia del supereroe per il coraggio, la volontà e la forza dimostrata durante le lunghe giornate trascorse in reparto.

L'ultimo saluto al piccolo Ettore si terrà nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre a Lodetto, frazione di Rovato dove vivono i genitori.