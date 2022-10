Discorso Meloni alla Camera, Conte: "Vuota retorica"

"Non una sola parola su soluzioni per caro bollette e crisi energetica"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Dalla Presidente Meloni oltre un'ora di vuota retorica, condita da tanti slogan demagogici e i soliti richiami culturali della destra". Lo scrive in un tweet il leader del M5S Giuseppe Conte, commentando l'intervento in Aula per la fiducia della neo presidente del Consiglio. "I cittadini, però, non hanno ascoltato una sola parola su soluzioni per caro bollette e crisi energetica. Meno male che erano 'pronti'".