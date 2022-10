WhatsApp down, “Spoiler Man aveva ragione”

Sui social gli utenti si sono scatenati tra ironia e sfottò

Di: Redazione Sardegna Live

Con la previsione di oggi, 25 ottobre, Spoiler Man accrescerà la sua fama. Con il crollo di WhatsApp dalle 9 di questa mattina, sui social gli utenti si sono scatenati tra ironia e sfottò.

Il servizio di messaggistica è rimasto offline fino alle 11. Già ieri è stato registrato, dopo le ore 18, un down temporaneo. Questa mattina, dalle 9, stesso problema. Le segnalazioni su Downdetector, la piattaforma che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni, sono arrivate, a macchia di leopardo, da tutta Italia.

In tanti hanno quindi hanno collegato il down di WhatsApp all’ “avviso” di “Spoiler Man”, il ragazzo del futuro: “Il 26 maggio 2022, sono riuscito a viaggiare nel tempo, approdato nel 2024, ecco in questo testo, tutto ciò che succederà prossimamente”.

Tra le tante previsioni, c’è quella sul “blackout dei social il 25 ottobre”, proferita 22 mesi fa. “Oggi WhatsApp è fermo”, “WhatsApp non funziona”, “Lui ci aveva avvisati”, “Lui ci aveva avvisato”, scrivono gli utenti sui profili social di Spoiler Man che hanno mandato “in tilt”, come da lui annunciato, il suo Instagram. Alle 10:54 il ragazzo del futuro ha pubblicato una storia annunciando: “Prima back andata. Dovrebbe andare a tratti alle 11 per poi andare in down ancora”. Avrà ragione? A questo punto non ci resta che osservare.