Donna uccisa a Bolzano: il marito si presenta agli inquirenti

Era partito per l'Albania, poi ha fatto ritorno in Italia

Di: Redazione Sardegna Live

Si sarebbe presentato agli inquirenti a Bolzano Avni Mecja, il marito di Alexandra Elena Mocanu, la donna 35enne, trovata uccisa nel loro appartamento ieri sera.

L'uomo nel fine settimana sarebbe partito verso l'Albania, il suo pase d'origine, ma poi avrebbe fatto ritorno a Bolzano. Attualmente si troverebbe in procura.

La donna lavorava come barista in un esercizio del capoluogo altoatesino. Per il momento non trapelano elementi sulla dinamica del delitto. La 30enne viveva in una palazzina al numero civico 42 di viale Trieste, nelle immediate vicinanze della piscina pubblica "Lido". Si tratta di una zona residenziale, tra i fiumi Isarco e Talvera, a pochi passi dal centro storico. La pm Claudia Andres che coordina l'inchiesta ha ordinato l'autopsia.