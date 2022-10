Milano, incendia un’auto e le fiamme danneggiano 2 mezzi e un negozio: arrestato

Si tratta di un 35enne con precedenti

Di: Redazione Sardegna Live-Adnkronos

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Sesto San Giovanni, nel milanese, hanno arrestato un 35enne con precedenti per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, per il danneggiamento di due auto ed un negozio, seguito all'incendio di un veicolo.

I militari sono intervenuti alle 7 del mattino di ieri in piazza Italia, a Cologno Monzese. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, oltre al veicolo, hanno danneggiato anche altre due auto parcheggiate e le serrande e le vetrate di un laboratorio di analisi.

Le indagini, avviate con l'acquisizione di testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza delle attività commerciali vicine al luogo dell'evento, hanno consentito ai militari di raccogliere alcune prove a carico del 35enne.

A quel punto è scattata una perquisizione nella sua abitazione, durante la quale sono stati trovati un tappo in plastica riconducibile ad una bottiglia, rinvenuta nei pressi del veicolo incendiato contenente il liquido infiammabile impiegato per innescare l'incendio e uno scontrino relativo ad un acquisto di gasolio. L'uomo è stato arrestato e il materiale è stato sottoposto a sequestro.