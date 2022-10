Governo, finito incontro Meloni-Berlusconi: "Unità e collaborazione"

Il centrodestra si presenterà unito alle consultazioni con Mattarella

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

L'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi è terminato. Il faccia a faccia "si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione", riferiscono fonti congiunte di Fratelli d'Italia e Forza Italia, al termine del vertice tra i leader a via della Scrofa.

"Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella", fanno sapere le fonti. Fratelli d'Italia e Forza Italia "sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze. Meloni e Berlusconi hanno fatto il punto sui dossier economici più urgenti, a partire dal caro energia, tema che, tra l'altro, sarà al centro del prossimo Consiglio europeo".

"Ho incontrato Giorgia Meloni a Roma. Stiamo lavorando insieme per dare il più presto possibile all'Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che sappia affrontare le urgenze sin da subito. Per questo motivo, Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante l'incontro, abbiamo fatto il punto sulle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, a partire dal caro energia". E' il post pubblicato da Berlusconi su Facebook dopo il vertice.

Berlusconi ha lasciato la sede di Fratelli d'Italia dopo il colloquio di un'ora e mezza: l'ex premier è salito in macchina nel cortile del palazzo che ospita la sede di Fdi senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.

Il leader di Forza Italia è arrivato alle 16.35 per l'incontro chiarificatore con la premier in pectore sul governo. L'ex presidente del consiglio è entrato nel Palazzo che ospita la sede del partito meloniano in auto, evitando cameraman e fotografi. Meloni ha atteso Berlusconi nel cortile della sede.

Stavolta accanto a Berlusconi non c’era Gianni Letta, come capitò nel 2014 per l’incontro al Nazareno con l’allora segretario del Pd Matteo Renzi sulle riforme, né la fedelissima Licia Ronzulli (rimasta fuori dal futuro governo per le perplessità di Fratelli d'Italia), che lo ha sempre accompagnato in tutti i colloqui decisivi.

Per Forza Italia, ad attendere Berlusconi, solo Emilio russo, giornalista dello staff del Cav neo parlamentare azzurro. Fonti azzurre raccontano che all’incontro era presenti solo i due leader. Si è trattato insomma di un faccia a faccia vero e proprio, decisivo per le trattative sul futuro governo.

La leader di Fdi ha poi lasciato intorno alle 19.20 in auto la sede di via della Scrofa. La premier in pectore seduta sul sedile anteriore della sua auto ha sorriso ai cronisti e alle telecamere, mentre teneva in mano il telefonino.