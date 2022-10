Putin e il prezzo alle stelle della carta igienica

Il divieto di importare da Russia e Bielorussia la betulla russa pesa non poco sull’aumento che ha subito l’imprescindibile articolo da bagno

Di: Redazione Sardegna Live

La tanto amata carta igienica, immancabile in tutti i bagni del mondo, si aggiunge alla lunga lista di prodotti il cui costo è aumentato inesorabilmente a seguito dell’invasione russa in Ucraina. Ne parla la giornalista Anna Lombardi in un interessante articolo su Repubblica.

Come riporta la testata, la causa principale di questo ennesimo aumento è il divieto di importare da Russia e Bielorussia alcuni tipi di legno, come la betulla, la cui polpa, composta da particolari fibre corte, è utilizzata per rendere più morbida possibile la carta da bagno.

Pur essendo ormai da tempo in crisi, ora la filiera della carta igienica e di molti altri prodotti di carta, è particolarmente a rischio.

Durante il lockdown del 2020, l’interruzione dei trasporti aveva causato un’importante penuria di carta, e chi non ricorda l’isteria dei consumatori nei supermercati che facevano a botte per un pacco di carta igienica?

Come riporta Repubblica, dall’inizio dell’anno allo scorso settembre, sul mercato sono arrivate 1,4 milioni di tonnellate di polpa in meno. E a queste andranno aggiunti almeno altri 1,2 milioni.

I prezzi sono aumentati di circa il 45 per cento, complice pure il costo energetico affrontato dalle fabbriche che trasformano i trucioli nella poltiglia che diventa poi cellulosa.

Nel frattempo, si studiano strategie per restare a galla: il produttore finlandese di carta e imballaggi Stora Enso Oyj sarebbe pronto a rinunciare alla betulla per dare il via a nuovi materiali a discapito della morbidezza.