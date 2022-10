Lite tra vicini: insulti col megafono ed escrementi sulla porta, la vittima è un'anziana di 102 anni

“Vecchia, rimbambita, gobba” alcuni degli insulti usati (e urlati!) nei confronti dell’ultracentenaria Ilda da parte della vicina 67enne

Di: Redazione Sardegna Live

“Vecchia, rimbambita, gobba” sono solo alcuni degli insulti usati (e urlati!) spesso dalla vicina di casa più giovane, la 67enne Diana De Paoli, nei confronti dell'anziana Ilda Tatto, di 102 anni, che veniva insultata sistematicamente ormai da 3 anni.

Dopo tanti dispetti e minacce, Ilda ha deciso di portare la sua vicina in tribunale per i continui comportamenti aggressivi: grida in piena notte col megafono, insulti ed escrementi davanti alla porta dell'ultracentenaria, con il solo scopo di metterle paura, infastidirla, farla stare male. Ed infatti la 102enne aveva iniziato a soffrire di un continuo stato di ansia, completamente ingestibile alla sua età.

La vicenda ha avuto luogo a Feltre, nel Bellunese e la notizia è stata riportata dalla testata Leggo.

Ilda ha deciso di chiedere aiuto ad alcuni parenti e il suo caso è finito in tribunale. Diana De Paoli avrebbe “abusato delle condizioni di minorata difesa della vittima in ragione della veneranda età e della sua scarsa autonomia”, si legge nel capo di imputazione.