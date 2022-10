Berlusconi torna al Senato: “Rieccomi”

A Palazzo Madama viola il regolamento: è senza cravatta

Di: Redazione Sardegna Live

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si è recato a Palazzo Madama per registrarsi in vista della prima seduta dell'Aula in programma domani.

"Eccomi di nuovo al Senato: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama", ha scritto su Twitter Berlusconi.

Ad accogliere l'ex premier, la capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bernini. Berlusconi ha optato per un look casual: niente doppiopetto d'ordinanza ma completo blu con spilletta di Fi sul bavero della giacca e camicia scura in tinta. E’ balzata agli occhi la mancanza della cravatta, obbligatoria per l'accesso a palazzo Madama secondo il regolamento attualmente vigente.