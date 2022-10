Prof schiaffeggiato per una nota: arrestato il padre della studentessa

Il 34enne aveva fatto irruzione a scuola per “vendicare la figlia del torto subito”

Di: Redazione Sardegna Live

Arrestato il padre della studentessa 14enne che aveva schiaffeggiato il docente della figlia per averle messo una nota. L’uomo, un 34enne con precedenti, aveva voluto vendicare la figlia per il “torto” subito.

I fatti risalgono al 23 settembre scorso presso l'istituto tecnico Majorana di Bari: la ragazzina era entrata in classe alla seconda ora senza giustificazione. Rimproverata dal docente, ha iniziato a disturbare la lezione, quindi il prof le ha messo la nota. Poco dopo il padre dell’allieva è piombato a scuola in compagnia di altro uomo non ancora identificato. Ha riconosciuto il prof, che nel frattempo si era spostato in un'altra aula, intimandogli di uscire: "Vieni qua, dobbiamo parlare".

A quel punto lo ha afferrato per le spalle e poi lo ha schiaffeggiato fino a farlo sanguinare: "Non ti permettere di fare ancora quello che hai fatto oggi". Poi si è dileguato con l’altro uomo, mentre gli altri docenti hanno minacciato di chiamare la Polizia.

La versione della ragazzina era però differente: il professore l’avrebbe guardata in modo morboso e lei lo avrebbe allontanato, ricevendo per questo la nota. Una versione confermata anche da un'altra studentessa ma smentita da alcune insegnanti di sostegno presenti in aula.

Come fa notare il gip nell'ordinanza, qualora le dichiarazioni delle alunne fossero veritiere, e probabilmente no visto che secondo le ricostruzioni la ragazzina avrebbe intimato alle compagne di confermare la sua versione, non giustificherebbero comunque l'aggressione.

Il 34enne intanto è finito ai domiciliari con le accuse di lesioni personali aggravate e violenza a pubblico ufficiale; inoltre è indagato a piede libero per violazione di domicilio e interruzione di pubblico servizio.