Maestra colta da malore muore a scuola davanti ad alunni

Inutili i tentativi di salvarla: aveva 44 anni

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

È morta a 44 anni, sotto gli occhi atterriti dei suoi alunni, stroncata da un malore improvviso contro il quale purtroppo, una maestra della scuola primaria 'Carlo Ederle' di Villa Bartolomea (Verona).

Lo riporta 'l'Arena' riferendo che il malore ha colpito la maestra ieri pomeriggio, poco dopo le 14, in un'aula in cui aveva appena terminato una delle consuete lezioni del rientro pomeridiano. Un collega ha provato a rianimarla fino all'arrivo dei soccorsi, tempestivi, ma per l'insegnante non c'è stato nulla da fare.