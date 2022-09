Max Cavallari omaggia Bruno Arena: "Farà compagnia ai grandi come Tognazzi e Vianello"

Insieme hanno formato l'iconica coppia comica dei Fichi d'India. "Ora in paradiso farà ridere tutti i grandi del mondo dello spettacolo"

Di: Redazione Sardegna Live

"Ora Bruno è in paradiso e farà ridere tutti i grandi del mondo dello spettacolo". Max Cavallari ricorda, a "Pomeriggio Cinque", l'amico Bruno Arena, con cui ha formato la celebre coppia comica dei Fichi d'India.

Arena è venuto a mancare la notte del 28 settembre all'età di 65 anni. L'amico di sempre è intervenuto ai microfoni della trasmissione subito dopo i funerali del comico a Varese: "C'erano tantissimi fan, tantissima gente - ha commentato -. Più che un funerale è stata una festa in onore di Bruno che oggi è andato a far compagnia ai grandi come Tognazzi e Vianello. Sarà sempre con me".

"Lui è un grande artista, amava sempre improvvisare e anche questa volta ha voluto improvvisare, andandosene di notte. Tuttavia ci sono rimasto un po' male perché avrei voluto saperlo prima, non si fa così che si va via senza dire niente", ha concluso Max Cavallari.