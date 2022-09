Lutto per Anna Tatangelo: a 67 anni muore la madre Palmira

"Un dolore troppo forte", ha commentato la cantante

Di: Redazione Sardegna Live

"E' un dolore troppo forte... ciao mamma". Con poche parole, sui social, Anna Tatangelo saluta la mamma, venuta a mancare all'età di 67 anni. Palmira Vinci lottava da anni contro una brutta malattia.

Le due erano legate da un forte legame, e la cantante non ha mai mancato di esternare in pubblico il suo amore per la madre. "Ti amo più della mia vita", aveva scritto in occasione del suo ultimo compleanno in un lungo pensiero.

Oggi l'ultimo post, nel quale condivide una foto della donna, sorridente con alle spalle uno spicchio di mare. Migliaia i commenti di vicinanza, da parte di fan e colleghi, per la prematura scomparsa.