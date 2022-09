Elezioni. Cruciani contro Damiano dei Maneskin: "Giorno triste? Parla per te, chi c***o sei?"

Il giornalista tuona: "Non sei il portavoce degli italiani". E attacca anche Francesca Michielin: "Resistenza a cosa? Italiani hanno votato, non rompere il c***o e fai il tuo mestiere"

Di: Redazione Sardegna Live

La vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche ha scatenato reazioni di rabbia e indignazione sui social. Numerosi i personaggi pubblici espostisi contro l'esito elettorale. Fra i tanti ha fatto discutere il posto di Damiano, frontman dei Maneskin, che ha definito "un giorno triste per il paese" quello successivo alle elezioni.

A questi commenti ha replicato coloritamente Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore del programma radiofonico "La Zanzara". "Damiano dei Maneskin dice che oggi è un giorno triste: per te, non per il Paese. Porca put**na. Chi ca**o sei?"

"Non sei il portavoce degli italiani", ha tuonato. Poi si è rivolto a Francesca Michielin, anch'essa amareggiata per il successo di Giorgia Meloni: "Francesca Michielin afferma che da oggi inizia la resistenza. Ma quale resistenza? a quale ca**o di cosa? Gli italiano hanno votato democraticamente, non rompere il ca**o e fai il tuo mestiere".