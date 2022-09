Ruby ter, probabile sentenza per Berlusconi a gennaio

Data della sentenza ancora non certa. I legali del Cavaliere parleranno in aula tra il 17 ottobre e il 2 novembre

Di: Redazione Sardegna Live

Il processo sul caso Ruby ter è alle battute finali e la sentenza, a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati, potrebbe arrivare a gennaio. E’ quanto emerge sulla base del calendario delle udienze fissato oggi dai giudici della settima penale di Milano.

I legali del Cavaliere parleranno in aula tra il 17 ottobre e il 2 novembre. Il 16 novembre ci saranno le repliche dei pm e poi ancora spazio alle controrepliche delle difese tra fine novembre e dicembre. I giudici, inoltre, hanno fatto presente che a gennaio hanno a disposizione anche udienze per il 18 e il 25.

Nella prossima udienza, il 5 ottobre, ci saranno le arringhe dei difensori di Karima El Mahroug, dell'ex fidanzato Luca Risso e di Marysthell Polanco e probabilmente anche quella della difesa Rigato (rinviata per problemi di salute del legale). Il 17 ottobre discuterà l'avvocato Federico Cecconi, legale di Berlusconi (per lui i pm hanno chiesto una condanna a 6 anni). Il 2 novembre interverrà l'altro difensore dell'ex premier, il professore Franco Coppi. Il 16 novembre le repliche dell'aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Luca Gaglio e poi spazio alle controrepliche difensive con udienze fissate per il 23 novembre, 14 e 21 dicembre. Il presidente del collegio Marco Tremolada ha chiarito che c'è possibilità per il Ruby ter anche di usare le udienze del 18 e 25 gennaio.