Lutto nel mondo dello spettacolo. Morto Bruno Arena dei Fichi d'India

Insieme a Max Cavallari formava una delle coppie comiche più amate dagli italiani

Di: Redazione Sardegna Live

E' morto oggi, 28 settembre, a 65 anni, Bruno Arena del duo comico Fichi d'India (nella foto in alto a sinistra).

Da giovane professore di educazione fisica si dedicò caparbiamente alla sua più grande passione: l'intrattenimento. Animatore turistico, poi cabarettista insieme all'amico Max Cavallari.

I due divennero famosi come Fichi D'India partecipando a diversi programmi Mediaset tra i quali La sai l'ultima?, Zelig e Colorado.

Nel 2013 un aneurisma cerebrale aveva profondamente debilitato Bruno Arena costringendolo a ritirarsi dalle scene. Ricoverato per mesi in ospedale, poi in una clinica di riabilitazione, gradualmente aveva recuperato diverse funzionalità sebbene l'ictus avesse lasciato dei segni indelebili.

Negli ultimi anni è stato costretto sulla sedia a rotelle e non aveva sensibilità in alcune parti del corpo.