Salvini: "Bossi senatore a vita? Sarebbe giusto riconoscimento"

"Porterò avanti personalmente questa proposta" fa sapere il leader della Lega

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Bossi senatore a vita? Sarebbe il giusto riconoscimento dopo trentacinque anni al servizio della Lega e del Paese. Porterò avanti personalmente, sicuramente con l’appoggio non solo della Lega ma di tantissimi italiani, questa proposta". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Sull'ipotesi interviene anche il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante un punto stampa in piazza Montecitorio: "E' un personaggio importante della nostra storia politica, perché no? Spetta al capo dello Stato fare questo tipo di scelta ma Bossi è un protagonista della vita politica come ce ne sono altri e ha tutti i titoli", ha spiegato Tajani.