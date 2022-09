Lascia il lavoro da barista per fare foto hot su Onlyfans: “Ora guadagno 2800 euro al mese”

“Non ero più contenta e non vedevo possibilità di crescita così mi sono detta “o mollo ora o non lo faccio più””

Di: Redazione Sardegna Live

Da 1200 euro al mese quando lavorava come barista a 2800 ora che fa scatti e video hot su Onlyfans.

La 30enne veneta Samuela Serena Gardin si è aggiunta alle sempre più italiane che decidono di salire a bordo della piattaforma online per guadagnare attraverso foto e video sexy.

“Non ero più contenta. Ho lavorato tra bar e ristoranti per 14 anni e tutto era diventato ormai monotono. Non vedevo possibilità di crescita così mi sono detta ‘o mollo ora, o non lo faccio più’” ha detto Samuela al Gazzettino.

La Gardin ha raccontato che all’inizio era timorosa e di aver cominciato con qualche qualche foto soft durante il secondo lockdown. Poi sono arrivati i filmati espliciti. E oggi, dopo nemmeno un anno ha diverse migliaia di follower e decine di abbonati fissi.

“Ho scoperto questa opportunità a 30 anni e da un lato mi dico che avrei potuto buttarmi prima ma dall’altro non sarei stata consapevole e pronta come lo sono oggi. Ora sono super entusiasta, sono una persona che per vivere ha bisogno sempre di più” ha affermato la ragazza.