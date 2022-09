Calenda: "Mi sono fatto le canne, ma è sbagliato"

Il leader di Azione al Corsera: "Sono per la depenalizzazione, ma non per la legalizzazione della cannabis"

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Sono per la depenalizzazione ma non per la legalizzazione della cannabis. Voglio poter dire a mio figlio che è una cosa sbagliata". Lo ha detto Carlo Calenda al sito del Corriere della sera.

"Farsi le canne non è una cosa positiva e allegra, specie per i giovani. Io in un periodo della mia vita mi sono fatto le canne, non è stato un periodo felice, non credo mi abbia aiutato quel periodo", ha spiegato il leader di Azione.