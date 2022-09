Disney+ racconterà il delitto di Avetrana in una nuova serie

Di: Redazione Sardegna Live

Disney+ annuncia oggi una nuova serie originale italiana, Avetrana - Qui non è Hollywood, basata sul delitto di Avetrana in cui perse la vita la giovane Sarah Scazzi. Il crime drama, le cui riprese sono iniziate in questi giorni in Puglia, è diretto dal regista Pippo Mezzapesa, anche sceneggiatore insieme ad Antonella Gaeta e Davide Serino con la collaborazione di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni.

È il 26 agosto 2010 quando ad Avetrana, un piccolo paese del Salento, la 15enne Sarah Scazzi esce di casa per non farvi più ritorno. Tutto il paese è in subbuglio, in particolare la cugina Sabrina, che quel pomeriggio l'aspettava a casa sua per andare al mare. Il cadavere di Sarah verrò rinvenuto quarantadue giorni più tardi in fondo a un pozzo in un terreno di proprietà dello zio della vittima e padre di Sabrina, Michele Misseri.

La serie è in 4 episodi da 80 minuti, ognuno con il punto di vista di uno dei protagonisti della storia - Sarah, Sabrina, Michele e Cosima (moglie di quest'ultimo).