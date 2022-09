Caso 'Bella ciao'. Al Bano: "Io l'avrei cantata, appartiene a tutti"

Il cantante pugliese interviene in merito alla polemica nata dopo il rifiuto di Laura Pausini di cantare la canzone antifascista

Di: Redazione Sardegna Live

''A me queste critiche feroci a Laura Pausini sembrano esagerate. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Se non ha cantato 'Bella ciao' avrà avuto i suoi motivi, forse aveva paura che cantandola sarebbe stata strumentalizzata per fini politici''. Al Bano interviene sulla polemica scaturita in seguito alla diffusione sui social di una clip tratta dalla trasmissione della tv spagnola El Hormiguero, nella quale la popstar italiana Laura Pausini si rifiuta di cantare la canzone antifascista.

Al Bano ha difeso la libertà di scegliere cosa cantare e quando farlo, ma ha anche sottolineato: ''Io l'avrei cantata tranquillamente. 'Bella ciao' appartiene al mondo intero, al di là delle idee politiche. L'ho cantata un sacco di volte, non lo farei solo se sentissi che c'è aria di strumentalizzazione''.

La Pausini si era giustificata dicendo: "E' una canzone molto politica e io non voglio cantare canzoni politiche".