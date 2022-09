Per risparmiare su luce e riscaldamento i centri commerciali potrebbero chiudere alle 19

Si tratta di una proposta che arriva da Brescia e riguarderebbe (per ora) solo i centri commerciali della Lombardia, ma non tutti sono d’accordo

Di: Redazione Sardegna live, foto simbolo

I centri commerciali lombardi potrebbero decidere di chiudere in anticipo per risparmiare sui costi di luce e riscaldamento. La proposta arriva da Brescia, ma non tutti sono d’accordo.

Quindi serrande abbassate qualche ora in anticipo per risparmiare sull'elettricità, ma soprattutto sul riscaldamento, di cui non si potrà fare a meno nei mesi invernali

La notizia è stata riportata da Fanpage. A pesare sui bilanci dei commercianti, oltre la crisi energetica, sono anche gli affitti che, a causa dell'inflazione, sono lievitati in tutta Italia.

Secondo Confcommercio Brescia questa misura sarebbe solo un palliativo senza un intervento concreto dello Stato.

A sollevare dubbi sui benefici di questa soluzione sono soprattutto le attività di ristorazione che con la chiusura anticipata dei centri commerciali subirebbero il colpo più duro. Con le saracinesche abbassate alle 19 verrebbero a mancare quasi totalmente gli incassi garantiti dal servizio serale.