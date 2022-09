Emma Marrone: “I vaccini non c’entrano, mio papà stava combattendo contro la leucemia”

La cantante in un video sui social ringrazia i fan per l’affetto e replica agli haters: “Stanno speculando sul buon nome di mio padre”

Di: Redazione Sardegna Live

“Ciao tutti ci tenevo a ringraziarvi da parte mia di tutta la mia famiglia per tutto l'amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi”. Inizia così il videomessaggio sui social pubblicato oggi da Emma Marrone, a pochi giorni dalla morte del padre Rosario, 66 anni.

La cantante ringrazia i fan per l’affetto e replica agli haters (odiatori): “Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni, fantasiose, ignoranti, sulla questione dei vaccini. Ecco credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita”.

Emma spiega: “Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutta l'equipe di medici e infermieri dell'ospedale di Tricase, del reparto di ematologia, perché ci hanno seguito, curato e aiutato in un momento così difficile”.

L’appello della cantante: “A tutte quelle persone che in questi giorni mi stanno chiedendo cosa possiamo fare per te, vorremmo aiutarti, voglio rispondere che qualcosa da fare c'è: andate sul sito di ADMO, informativi su come diventare donatori di midollo, perché questo Paese ha bisogno di più donatori. Aiutare altri significa aiutare se stessi, più siamo e più vite possiamo salvare nel minor tempo possibile. Ecco cosa dobbiamo fare tutti, per noi, per la vita. Grazie a tutti”.