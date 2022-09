All’età di 66 muore il papà di Emma Marrone. “Ti amo e ti amerò per sempre”

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Instagram Emma Marrone

Rosario Marrone è morto improvvisamente nella notte, all’età di 66 anni. Infermiere e direttore sanitario, ha trasmesso la passione per la musica alla figlia Emma. Era diventato anche manager personale della cantante.

“Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, ha scritto su Instagram Emma.

A dare l’annuncio della sua morte è stato il Comune di Aradeo, provincia di Lecce, su Facebook: “È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l'improvvisa perdita del caro Rosario. Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto. Ciao Rosario. Il Sindaco Giovanni Mauro; l'amministrazione; il Consiglio Comunale e la Comunità Aradeina tutta”.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social: da Stefano De Martino a Chiara Ferragni, da Mara Venier a Francesca Michelin, da Elodie a Simona Ventura.