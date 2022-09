Il galateo aziendale tra occasioni speciali e momenti da ricordare

Rinsaldare il clima di lavoro con qualche accortezza che non passerà inosservata

Di: Redazione

All’interno di un’azienda, soprattutto in un Paese conviviale come l’Italia, si verificano occasioni che esulano dal lavoro ma che, per varie ragioni, hanno più a che fare con traguardi, ricorrenze, occasioni speciali e così via. È in questi momenti che si possono sfoggiare le buone maniere e rinsaldare il clima di lavoro con qualche accortezza che non passerà inosservata.

Un must: le feste natalizie

Durante le feste di fine anno molte aziende sono solite omaggiare i collaboratori con cesti natalizi alimentari come forma di buon augurio. Il cesto di leccornie e di bontà tipiche regionali è un dono tipico del Natale e del Capodanno ma, in altre forme, si presta bene anche per altre occasioni.

È un gesto molto diffuso e sempre ben apprezzato. Recapitare cesti e cestini a partner, collaboratori o stimati colleghi, a onor del vero, è una consuetudine molto italiana. Di norma è chi sta più in alto a omaggiare i collaboratori con un dono da parte “dell’azienda”. Per tutti i regali di tipo “personale”, invece, lo scambio è sempre gradito ma non dovrebbe avvenire a lavoro, davanti ad altri colleghi.

In ogni caso il cesto natalizio è il modo giusto per fare centro. Si tratta di un’usanza molto diffusa, anche nel resto del mondo e che trae origine dai significati antichi di felicità, ricchezza e buona sorte associati al cibo.

Traguardi e occasioni speciali

Molto spesso la carriera professionale è caratterizzata da momenti di crescita e di successo che vanno premiati e ricordati. Un buon modo per farlo, anche in questo caso, è con un omaggio personale o di gruppo che, a seconda del livello di confidenza, può essere un oggetto, un’esperienza o una buona bottiglia. La bottiglia non andrebbe consegnata a mano ma incartata o avvolta e, magari abbinata a qualcosa da mangiare o al bicchiere da degustazione.

Se il rapporto è più occasionale conviene optare per doni formali, consegnati davanti a tutto lo staff in un momento di pausa dal lavoro. Nei casi di matrimoni, nascite di figli o altri traguardi speciali di questo genere, invece, il dono può essere anche recapitato all’indirizzo privato del collaboratore.

Convivialità, team building e altri momenti

Ci sono poi altri momenti in azienda che non riguardano il lavoro e nei quali è possibile contribuire a migliorare il clima tra i colleghi e lo spirito conviviale. Di tanto in tanto è sempre consigliato organizzare occasioni di svago o fare un break in compagnia e, magari mangiare qualcosa tutti insieme.

Dobbiamo ammettere che ci sono anche altri modi per stimolare la convivialità tra le persone soltanto che, forse, dell’ottimo cibo e un buon bicchiere da degustare si rivelano sempre gli “stimoli” migliori. Un buon clima di lavoro, infatti, si caratterizza sempre dalla conoscenza e dal rispetto reciproco, sempre in veste formale e con precisi limiti da non superare. Celebrare i successi, investire in team building e trascorrere tempo di qualità in squadra sono esse stesse dimostrazioni di rispetto dei collaboratori che, certamente, riscaldano il clima e migliorano la collaborazione.