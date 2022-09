Incidente sulla A12 in Toscana, auto si ribalta e prende fuoco: muore bimba di 5 anni

Con lei sulla macchina il padre, la madre e la sorella di dieci anni, portati in codice giallo all’ospedale Apuane di Massa

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia giovedì mattina lungo l’autostrada A12 Genova-Livorno, dove una bambina di 5 anni è deceduta dopo essere rimasta vittima, assieme alla sua famiglia, di un incidente avvenuto fra i caselli di Versilia (in provincia di Lucca) e Massa, in direzione Genova, all’altezza del viadotto numero 30.

L’episodio attorno alle 10,30. La piccola, di origine marocchina e residente in provincia di Reggio Calabria, viaggiava con i genitori e la sorellina di 10 anni a bordo di un’auto che si è ribaltata dopo un tamponamento e poco dopo è andata in fiamme. Per lei non c’è stato niente da fare: sbalzata fuori dall’abitacolo è morta sul colpo. Le altre tre persone che si trovavano all’interno della vettura sono state portate in codice giallo all’ospedale Apuane di Massa. Illese, invece, le due persone che erano nell’altro veicolo rimasto coinvolto nell’incidente.

Il tratto autostradale è stato bloccato alla circolazione sia in direzione nord che in direzione sud per consentire le operazioni di soccorso con l’atterraggio dell’elicottero Pegaso.