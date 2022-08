Sbarchi record a Lampedusa. Meloni: “Serve blocco navale. Uno Stato serio controlla e difende i propri confini”

In Sardegna sono arrivati 84 migranti

Di: Redazione Sardegna Live

“Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia”. A dirlo è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Prima della mezzanotte Lampedusa ha ritoccato il record di arrivi in una sola giornata, passando da 39 a 50: gli ultimi 11 barchini hanno portato nell'isola, quando era buio pesto, altri 200 migranti. E la giornata odierna, seppur lontana dal record delle precedenti 24 ore, ha fatto registrare una dozzina di sbarchi nell'isola delle Pelagie, dove l'hotspot di contrada Imbriacola dà ricovero a circa 1.600 ospiti. Gli sbarchi senza fine del week end hanno spinto la leader di Fdi Giorgia Meloni a indicare nel "blocco navale" la soluzione al problema.

In Sardegna 84 migranti hanno toccato terra a Sant'Antioco, Santa Margherita di Pula, Cala Verde. Sempre nel Cagliaritano, un gruppo di 29 extracomunitari sono stati rintracciati dai carabinieri mentre s'incamminava lungo la statale 195. I carabinieri hanno effettuato un dettagliato controllo lungo le spiagge della zona sequestrando le tre imbarcazioni utilizzate per arrivare in Sardegna. Infine, altri 13 migranti sono arrivati a Villasimius, sempre nel sud Sardegna. Tutti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir.