Oggi in Vaticano Arrigo Miglio diventa cardinale alla presenza di Becciu, riammesso nel Collegio

Becciu reintegrato dal Papa nel Collegio dei cardinali del quale oggi entrerà a far parte anche l'arcivescovo emerito di Cagliari Arrigo Miglio

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, entrerà a far parte del Collegio dei cardinali in occasione del Concistoro convocato dal Papa. Nella basilica di San Pietro in Vaticano, questo pomeriggio, il prelato piemontese di nascita e sardo d'adozione riceverà da Francesco la berretta rossa, l’anello e una pergamena contenente l’assegnazione del titolo.

Al Concistoro prenderà parte anche il cardinale di Pattada Angelo Becciu, reintegrato dal Santo Padre nel Collegio dopo la turbolenta vicenda che lo ha coinvolto nei mesi scorsi, e dopo la quale Becciu sembra finalmente rivedere la luce.

Miglio celebrerà la sua prima Messa da cardinale nella basilica capitolina di San Paolo fuori le Mura domenica 28 agosto alle ore 12.